Испания

В составе испанской команды произойдут серьезные изменения.

Малага в силу обстоятельств объявила о реструктуризации, сообщил официальный сайт.

Кроме того, клуб уволит часть сотрудников, или приостановит их контрактные обязательства.

"Клуб пытается справиться с тяжелой экономической ситуацией. Реструктуризация поможет Малаге продолжить свою деятельность".

"Спасибо болельщикам за поддержку, и что отнеслись с пониманием", — гласит заявление на официальном сайте.

Напомним, что Малага занимает 15 место в Сегунде на данный момент.