В составе испанской команды произойдут серьезные изменения.
Фото ФК Малага
19 мая 2020, 19:28
Малага в силу обстоятельств объявила о реструктуризации, сообщил официальный сайт.
Кроме того, клуб уволит часть сотрудников, или приостановит их контрактные обязательства.
"Клуб пытается справиться с тяжелой экономической ситуацией. Реструктуризация поможет Малаге продолжить свою деятельность".
"Спасибо болельщикам за поддержку, и что отнеслись с пониманием", — гласит заявление на официальном сайте.
Напомним, что Малага занимает 15 место в Сегунде на данный момент.