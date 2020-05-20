Польский защитник имеет шанс переехать в Испанию.
Михал Карбовник
20 мая 2020, 13:35
Как сообщает El Desmarque, Севилья находится среди клубов, которые всерьез заинтересованы с услугах крайнего защитника Легии Михала Карбовника.
К слову, на подобные слухи уже отреагировал спортивный директор андалусийцев Мончи.
"Карбовник так же далек от Севильи, как Севилья от Варшавы", — сказал испанский функционер.
Карбовник является воспитанником Легии, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "армейцев", отличившись шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что польский футболист также попал в сферу интересов Барселоны.