Испания

Польский защитник имеет шанс переехать в Испанию.

Как сообщает El Desmarque, Севилья находится среди клубов, которые всерьез заинтересованы с услугах крайнего защитника Легии Михала Карбовника.

К слову, на подобные слухи уже отреагировал спортивный директор андалусийцев Мончи.

"Карбовник так же далек от Севильи, как Севилья от Варшавы", — сказал испанский функционер.

Карбовник является воспитанником Легии, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "армейцев", отличившись шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что польский футболист также попал в сферу интересов Барселоны.