Каталонцы хотят подписать защитника Легии.
Михал Карбовник, фото: Agencja Gazeta
03 мая 2020, 14:25
Защитник Легии Михал Карбовник попал в сферу интересов Барсеоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб следит за выступлениями левого фулбека и попытается приобрести его в летнее межсезонье. Главный тренер Кике Сетьен рассматривает поляка в качестве конкурента для Жорди Альбы.
В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Бетис, Севилья и Реал Сосьедад.
Карбовник является воспитанником Легии, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "армейцев", отличившись шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании форварда АЗ Майрона Боаду.
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