Испания

Каталонцы намерены сохранить футболиста на Камп Ноу.

Руководство Барселоны не станет продавать в будущее трансферное окно нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривали возможность продажи француза, чтобы значительно пополнить трансферный бюджет в условиях кризиса.

Отмечается, что "блаугранас" все еще имеют желание расстаться с целым рядом футболистов, но Гризманн в это число не входит и получит свой шанс в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что ряд игроков, которых Барса была бы не против продать в межсезонье, не хотят покидать Камп Ноу в скором времени.