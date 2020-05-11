Испания

Ряд игроков каталонской команды хотят остаться в нынешнем клубе.

Барселона готова продавать своих исполнителей предстоящим летом, сообщает Marca.

По информации источника, у футболистов другое мнение на этот счет. В частности, Антуан Гризманн, Иван Ракитич, Самуэль Умтити и Артур хотят остаться в Барселоне.

Отметим, что интерес к Ракитичу проявляет Интер, Ювентус хочет обменять Миралема Пьянича на Артура, интерес к Умтити проявляли клубы АПЛ, а об интересе к Гризманну конкретики не было.

Ранее сообщалось, что Пьянич согласился перейти в Барселону.

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