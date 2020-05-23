Испания

Менеджер каталонцев подтвердил заинтересованность в аргентинце.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что нашел бы место на поле для форварда Интера Лаутаро Мартинеса, если бы тот перешел в его команду.

"Нам всем ясно, что на его позиции играют четыре или пять футболистов, которые являются экстраординарными и что у каждого из них есть то, что нужно, чтобы играть за Барселону".

"Что касается Лаутаро, он игрок, который может быть очень хорошим и полезным для этой команды, но также есть другие, которые могут быть на его уровне", — сказал тренер beIN Sports.

Ранее главный тренер сборной Аргентины также уверил, что трансфер Лаутаро в Барселону станет правильным для него решением.