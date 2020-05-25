Испания

Французский специалист отправился в пригород Мадрида.

Зинедин Зидан нарушил условия карантина в период COVID-19, сообщил Sport.es.

Источник информирует, что французский специалист был замечен в деревне в пригороде Мадрида. Согласно мерам предосторожности, принятым в Испании, нельзя пересекать границы города. Из исключений – въезды и выезды по уважительной причине.

Если у полиции будут доказательства, то Зидан заплатит штраф в размере 1500 евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет пригласить Зидана на должность тренера.