Французский специалист отправился в пригород Мадрида.
ЗИНЕДИН ЗИДАН, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 01:51
Зинедин Зидан нарушил условия карантина в период COVID-19, сообщил Sport.es.
Источник информирует, что французский специалист был замечен в деревне в пригороде Мадрида. Согласно мерам предосторожности, принятым в Испании, нельзя пересекать границы города. Из исключений – въезды и выезды по уважительной причине.
Если у полиции будут доказательства, то Зидан заплатит штраф в размере 1500 евро.
Ранее сообщалось, что Ювентус хочет пригласить Зидана на должность тренера.