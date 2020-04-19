Италия

"Старая синьора" планирует сменить наставника.

Ювентус проявляет интерес к главному тренеру Реала Зинедину Зидану и хочет пригласить его по окончании сезона, сообщает портал Le 10 Sport.

Туринский клуб недоволен выступлениями команды под руководством Маурицио Сарри и готов с ним расстаться. Руководство "старой синьоры" уже обратилось к представителям француза, чтобы сообщить ему о своем интересе.

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Действующий контракт Зидана с Реалом рассчитан до июня 2022 года, но натянутые отношения с президентом Флорентино Пересом могут заставить его сменить клуб.

На данный момент Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая Лацио на один пункт.

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