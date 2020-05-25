Испания

Полузащитник вернется в Мадрид и будет выступать за коллектив Зинедина Зидана.

Реал намерен вернуть в свой состав Мартина Эдегора, сообщает AS.

По информации источника, Зинедин Зидан не уверен, что клуб сможет заполучить Поля Погба или Эдуарду Камавингу, поэтому готов предоставить шанс 21-летнему футболисту.

На данный момент Эдегор выступает за Сосьедад на правах аренды. Его контракт с мадридским коллективом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Эдегор заявил, что хочет сыграть за Сосьедад в Лиге чемпионов.