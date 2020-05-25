Полузащитник вернется в Мадрид и будет выступать за коллектив Зинедина Зидана.
МАРТИН ЭДЕГОР, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 12:28
Реал намерен вернуть в свой состав Мартина Эдегора, сообщает AS.
По информации источника, Зинедин Зидан не уверен, что клуб сможет заполучить Поля Погба или Эдуарду Камавингу, поэтому готов предоставить шанс 21-летнему футболисту.
На данный момент Эдегор выступает за Сосьедад на правах аренды. Его контракт с мадридским коллективом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Эдегор заявил, что хочет сыграть за Сосьедад в Лиге чемпионов.