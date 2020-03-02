Испания

Хавбек рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Эдегор, контракт которого принадлежит мадридскому Реалу, заявил, что счастлив в своей нынешней команде.

"Когда меня спрашивают, буду ли я в Сосьедаде играть в Лиге чемпионов, я всегда отвечаю, что я очень счастлив здесь, и я планирую играть за эту команду два года".

"Игра против лучших команд в мире — это то, что здорово для игрока, и это мечта для меня".

"Однако в борьбе за Лигу чемпионов есть несколько очень хороших коллективов, таких как Хетафе, Атлетико, Севилья и Валенсия", — цитирует Эдегора Goal.

Ранее сообщалось, что мадридцы могут вернуть норвежца летом, если из команды уйдет Лука Модрич.