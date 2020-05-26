Испания

Летом испанец станет свободным агентом.

Хавбек Наполи Хосе Кальехон будущим летом, скорее всего, сменит клубную прописку, так как у него заканчивается контракт с партенопейцами, а новое соглашение стороны не спешат подписывать.

По информации Transfermarketweb, на 33-летнего футболиста положила глаз Севилья. Андалусийцы намерены усилить конкуренции на обеих флангах атаки.

Конкурировать "нервионцам" придется с Валенсией, которая также рассчитывает в межсезонье заключить сделку с будущим свободным агентом.

В нынешнем сезоне Кальехон отыграл 32 матча в составе Наполи, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами.