Испания

"Летучие мыши" хотят подписать вингера Наполи.

Нападающий Наполи Хосе Кальехон может стать игроком Валенсии этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

Валенсия хочет подписать испанского вингера свободным агентом и начала с ним переговоры. "Летучие мыши" уже предложили футболисту трехлетний контракт.

Кальехон не договорился с Наполи о новом контракте и, скорее всего, покинет клуб.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись двумя голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Кальехона также заинтересован Фенербахче.

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