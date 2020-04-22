"Летучие мыши" хотят подписать вингера Наполи.
Хосе Кальехон, Getty Images
22 апреля 2020, 11:15
Нападающий Наполи Хосе Кальехон может стать игроком Валенсии этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
Валенсия хочет подписать испанского вингера свободным агентом и начала с ним переговоры. "Летучие мыши" уже предложили футболисту трехлетний контракт.
Кальехон не договорился с Наполи о новом контракте и, скорее всего, покинет клуб.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись двумя голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Кальехона также заинтересован Фенербахче.
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