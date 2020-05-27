Испания

"Львы" хотят вернуть опорного полузащитника.

Атлетик продолжает рассматривать возможность подписания полузащитника Баварии Хави Мартинеса.

Хавбек не входит в планы руководства мюнхенского клуба, и они готовы отпустить его в летнее межсезонье. Как сообщает La Razon, "львы" готовы предложить за испанского опорника 4,5 млн евро.

Мартинес перешел в Баварию летом 2012-го из Атлетика за 40 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что в подписании Мартинеса также заинтересован Хетафе.