Испания

Защитник Баварии может в ближайшее трансферное окно вернуться на родину.

Испанец Хави Мартинес может покинуть Баварию – в нем заинтересованы Хетафе и его бывший клуб Атлетик из Бильбао, сообщает AS со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

Хави все менее важен для Баварии, поэтому мюнхенцы могут отпустить его за сравнительно небольшую сумму, чтобы не потерять бесплатно летом 2021 года.

За восемь лет в Баварии Хави Мартинес выиграл семь чемпионатов и три Кубка Германии, а также три Суперкубка страны. Кроме того, он победил с мюнхенцами в Лиге чемпионов в 2013 году, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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