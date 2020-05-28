Испания

Кризис ударил по персоналу каталонского клуба.

Руководство Барселоны в ближайшее время уволит половину сотрудников отдела селекционной службы, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, из 40 нынешних работников отдела будет уволено 15-20 человек. Причиной такого решение стало неудовлетворительность результатами работы.

Кроме того, свою роль сыграл и экономический кризис, так как Барселона взяла курс на сокращение расходов внутри клуба.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день главной селекционной целью "блаугранас" остается Лаутаро Мартинес.