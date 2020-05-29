Испания

Вратарь удостоился похвалы от местной прессы.

В аналитическом материале авторитетное испанское издание AS сравнило голкипера Реала Андрея Лунина с вратарем Барселоны Марком-Андре Тер Штегеном.

Напомним, что текущий сезон украинский футболист проводит в аренде в Овьедо, но должен вернуться в стан мадридцев по истечению чемпионата.

Кроме того, отмечается, что Реал рассчитывает на Лунина в будущем розыгрыше и видит в нем конкурента для Тибо Куртуа.

Ранее сам вратарь заявил, что готов бороться за место в мадридской команде и намерен сделать все от себя зависящее.