Испания

Украинский голкипер прокомментировал свои планы на будущее и амбиции Овьедо на остаток сезона.

Андрей Лунин сосредоточенным подходит к заключительному отрезку чемпионата в Овьедо и хочет игрой доказать, что достоин места в Реале.

"Будем сражаться до последнего поединка в оставшейся части сезона. Должны закончить то, что начали. Мне нужно показать свой уровень на поле и достичь целей, которые стоят перед Овьедо.

Останусь ли в команде на следующий сезон? Многое будет зависеть от Реала. Надеюсь, Овьедо хорошо закончит сезон и не вылетит.

Готов в ли бороться за место в Реале? Я подхожу к этому каждый день. Сделаю все, что от меня зависит.

Остальные вратари Овьедо? У меня никогда не было проблем с коллегами. Мы работаем очень хорошо, а завтра приступим к групповым занятиям", - приводит слова Лунина официальный сайт Овьедо.

Напомним, что ранее клуб из Сегунды продлил арендное соглашение украинского голкипера до конца сезона.