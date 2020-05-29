У 17-летнего футболиста дискомфорт из-за полученного повреждения.
АНСУ ФАТИ, GETTY IMAGES
29 мая 2020, 22:28
Ансу Фати не тренируется в общей группе, сообщает Marca.
По информации источника, 17-летний футболист занимается по индивидуальной программе.
У Фати дискомфорт в колене. Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не хочет рисковать здоровьем футболиста и даст время ему до полного восстановления.
В текущем сезоне Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Напомним, что Ла Лига должна возобновиться 11 июня.