Испания

У 17-летнего футболиста дискомфорт из-за полученного повреждения.

Ансу Фати не тренируется в общей группе, сообщает Marca.

По информации источника, 17-летний футболист занимается по индивидуальной программе.

У Фати дискомфорт в колене. Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не хочет рисковать здоровьем футболиста и даст время ему до полного восстановления.

В текущем сезоне Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Напомним, что Ла Лига должна возобновиться 11 июня.