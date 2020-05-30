Испания

Чилиец высказался о будущем своего партнера по национальной сборной.

Полузащитник Болоньи Гари Медель прокомментировал слухи о возможном уходе из Барселоны своего соотечественника Артуро Видаля. Чилиец признался, что игрок "сине-гранатовых" хотел бы поиграть за аргентинскую Боку Хуниорс.

"Артуро хотел бы играть в Боке Хуниорс. Не важно, со мной или без меня. Ему нравится эта команда, и он постоянно мониторит новости о ней в социальных сетях. Это единственный клуб в Аргентине, за которым он следит. Видалю не терпится сыграть за Боку Хуниорс".

"Вернусь ли я в Боку? Все может измениться. Я постоянно на связи с Рикельме. Раз в неделю как минимум. Он предложил мне вернуться. Когда я покинул Боку Хуниорс, то был еще молодым парнем и не осознавал величия клуба. Вновь выйти на поле в футболе Боки — моя мечта", — заявил Медель в интервью Radio Continental.

Ранее сообщалось, что Артуро Видаль может продолжить карьеру в Серии А, однако Ювентус и Интер отказались от варианта с его приобретением. Позже 33-летний чилиец заявил, что намерен остаться в Барселоне.