Испания

Звездный аргентинец высказался о последствиях пандемии коронавируса.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси, рассказывая о сложившейся ситуации в мире из-за пандемии коронавируса, считает, что футбол и жизнь в целом больше не будут прежними.

"Большинство из нас не представляет, каким будет мир после случившегося. Помимо того, это произошло неожиданно для всех, поэтому у многих наступили трудные времена. Это повлияло в какой-то мере на каждого".

"Люди теряют родственников, друзей и также даже не имеют возможности нормально контактировать с обществом. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол никогда не будет прежним, как и вся жизнь", — приводит слова Месси AS.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.