Первым официальным матчем после карантина станет поединок Севилья — Бетис.
Первенство Ла Лиги возобновится андалусийским дерби Севилья — Бетис 11 июня — сообщает АS.
Высший спортивный совет Испании утвердил согласованные федерацией футбола и Ла Лигой сроки возобновления и окончания национального первенства — с 11 июня по 19 июля.
В Испании остается провести 11 туров. На данный момент после 27-ми матчей лидирует Барселона (58 очков), опережающая Реал (56), Севилью (47) и Реал Сосьедад (46).
Места в зоне вылета занимают Мальорка (25), Леганес (23) и Эспаньол (20).
Ранее сообщалось, что финал Кубка Испании пройдет со зрителями.