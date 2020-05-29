Испания

Первым официальным матчем после карантина станет поединок Севилья — Бетис.

Первенство Ла Лиги возобновится андалусийским дерби Севилья — Бетис 11 июня — сообщает АS.

Высший спортивный совет Испании утвердил согласованные федерацией футбола и Ла Лигой сроки возобновления и окончания национального первенства — с 11 июня по 19 июля.

В Испании остается провести 11 туров. На данный момент после 27-ми матчей лидирует Барселона (58 очков), опережающая Реал (56), Севилью (47) и Реал Сосьедад (46).

Места в зоне вылета занимают Мальорка (25), Леганес (23) и Эспаньол (20).

Ранее сообщалось, что финал Кубка Испании пройдет со зрителями.