Испания

Мадридский клуб рассматривает вариант с отсутствием покупок летом.

Скорее всего, Реал не станет делать приобретения предстоящим летом, сообщает Marca.

По информации источника, из-за пандемии коронавируса у клуба серьезно упали доходы. "Сливочные" хотят компенсировать часть за счет сокращения заработных плат.

Футболистам, к которым проявляет интерес Реал, предложили дождаться следующего лета, чтобы осуществить потенциальный переход в состав мадридцев.

Подписание дорогостоящего игрока возможно лишь в том случае, если клуб продаст на 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал, Бавария, Арсенал и Челси поборются за Хаверца.