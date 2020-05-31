Мадридский клуб рассматривает вариант с отсутствием покупок летом.
ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС, PHOTO REAL MADRID CF
31 мая 2020, 22:59
Скорее всего, Реал не станет делать приобретения предстоящим летом, сообщает Marca.
По информации источника, из-за пандемии коронавируса у клуба серьезно упали доходы. "Сливочные" хотят компенсировать часть за счет сокращения заработных плат.
Футболистам, к которым проявляет интерес Реал, предложили дождаться следующего лета, чтобы осуществить потенциальный переход в состав мадридцев.
Подписание дорогостоящего игрока возможно лишь в том случае, если клуб продаст на 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Реал, Бавария, Арсенал и Челси поборются за Хаверца.