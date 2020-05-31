Германия

Байер оценивает своего талантливого хавбека в 80 миллионов евро.

Успешные выступления полузащитника Байера Кая Хаверца не могли не вызвать интерес со стороны лучших европейский клубов.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 20-летнего немца заинтересованы как минимум четыре команды, среди которых называются мадридский Реал, Бавария, Арсенал и Челси.

Проблемой в осуществлении сделки могут стать финансовые запросы Байера. Руководство "фармацевтов" намерено выручить за Хаверца минимум 80 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкий хавбек провел за леверкузенский клуб 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Благодаря своей результативности Хаверц установил рекорд чемпионата Германи.