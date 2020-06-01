Испания

Аргентинский защитник рассказал, почему еще не продлил контракт с "летучими мышами".

Центральный защитник Валенсии Эсекьель Гарай в недавнем интервью опроверг информацию о том, что он не хочет продлевать соглашение со своей командой. Аргентинец признался, что "летучие мыши" не предлагали ему новый контракт, а некоторые сотрудники клуба его дискредитируют.

"Все предельно просто. Я впервые делаю подобное в своей карьере. Очень жаль доходить до такого. Но против меня ведется клеветническая кампания. Было бы проще, чтобы мои адвокаты выступили с заявлением, но я решил сказать все лично. Когда я говорю "кампания", то имею в виду людей из моего клуба, которые, очевидно, намереваются дискредитировать меня как профессионала или, скорее, как человека".

"До сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения о продлении контракта. Это все по этой теме. Я хочу и хотел остаться в этом клубе. Я хотел бы и дальше выступать здесь, но, очевидно, не все зависит от меня", — приводит слова Гарая Marca.

Валенсия поспешила ответить на заявление своего футболиста, заявив, что Гарай отклонил несколько предложений о продлении контракта.

"Учитывая заявление, сделанное Гараем в связи с кампанией против него, клуб заявляет: Валенсия никогда не хотела вступать в публичную полемику со своими футболистами. Наоборот, клуб всегда выказывал игрокам постоянную поддержку и любовь".

"Как сказал сам игрок, обсуждения продления его контракта началось в июле 2019 года, с тех пор он отклонил несколько предложений, которые улучшали его действующее соглашение", — сказано в заявлении Валенсии.

Эсекьель Гарай выступает за Валенсию с 2016 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, заработав пять предупреждений. Нынешний контракт аргентинца с "летучими мышами" рассчитано до 30 июня 2020 года.