Испания

Голкипер продолжит защищать цвета каталонцев в будущем.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген заявил, что не планирует в ближайшее время уходить со своей команды.

"Нет ни единого шанса, что я уеду из Барселоны грядущим летом. Уже были первые встречи между моим агентом и клубом по поводу продления контракта, затем возникла проблема с коронавирусом, и не было времени обсуждать контракт".

"В то время, когда многие люди беспокоятся о своей карьере, мы решили отложить это. Я чувствую себя хорошо в Барселоне, в том числе потому, что моя семья чувствует себя хорошо", — приводит слова Тер Штегена Kicker.

Ранее немецкий голкипер сказал, что был бы рад видеть в чемпионате Испании хавбека Боруссии Д Марио Гетце.