Испания

Голкипер ждет своего соотечественника в испанском чемпионате.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген заявил, что был бы рад видеть хавбека Боруссии Д Марио Гетце в чемпионате Испании.

"Марио — игрок, который умеет обращаться с мячом и руководить игрой. Он определенно вписался бы в Примеру".

"Является ли его целью играть в футбол — я не знаю. Когда мы разговариваем друг с другом, мы никогда не говорим о футболе".

"Для меня важно только то, что он принимает правильное решение и что он счастлив. Он подойдет многим клубам", — приводит слова Тер Штегена Goal.

Известно, что хавбек покинет "шмелей" в конце сезона. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы команды из Серии А.