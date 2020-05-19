Италия

Бельгийский нападающий продолжит выступления за неаполитанцев.

Дрис Мертенс близок к подписанию нового двухлетнего контракта с Наполи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение бельгийского нападающего с неаполитанцами подходит к концу, и вскоре он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне Мертенс провел 29 поединков в футболке "адзурри", забив 12 голов и совершив 6 ассистов.

Напомним, что на решение остаться, вероятно, повлиял разговор с главным тренером Дженнаро Гаттузо.