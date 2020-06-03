Испания

Футболист заявил о желании попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

Арендованный у мадридского Реала хавбек Реал Сосьедад Мартин Эдегор прокомментировал будущий рестарт Ла Лиги, где его нынешняя команда претендует на попадание в зону Лиги чемпионов.

"Мы тренировались дома и в небольших группах, и теперь нам осталось восстановить игровой ритм. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Будет трудно бороться с Реалом или Барсой, но с остальными, я думаю, мы можем".

"Играть в Лиге чемпионов – мечта. Болельщики очень важны для нас и всегда поддерживают нас", — цитирует норвежца Cope.

В текущий момент баскский клуб располагается на четвертом месте, опережая Хетафе по дополнительным показателям и мадридский Атлетико на один пункт.