Испания

"Матрасники" хотят приобрести Арамбарри.

Мауро Арамбарри (слева) в борьбе с Лионелем Месси, Getty Images

Мауро Арамбарри (слева) в борьбе с Лионелем Месси, Getty Images

Полузащитник Хетафе Мауро Арамбарри попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Матрасники" намерены укрепить среднюю линию в межсезонье и попытаются подписать уругвайского хавбека. Сам футболист является поклонником Диего Симеоне и также хотел бы присоединиться к мадридскому клубу.

Клаусула Арамбарри в контракте с Хетафе составляет 25 млн евро. В приобретении 24-летнего игрока также заинтересованы Интер и Монако.

В текущем сезоне центральный полузащитник провел 31 поединок в футболке "синих", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании защитника Селтика Кристоффера Айера.