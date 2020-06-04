"Матрасники" хотят приобрести Арамбарри.
Мауро Арамбарри (слева) в борьбе с Лионелем Месси, Getty Images
04 июня 2020, 11:16
Полузащитник Хетафе Мауро Арамбарри попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Матрасники" намерены укрепить среднюю линию в межсезонье и попытаются подписать уругвайского хавбека. Сам футболист является поклонником Диего Симеоне и также хотел бы присоединиться к мадридскому клубу.
Клаусула Арамбарри в контракте с Хетафе составляет 25 млн евро. В приобретении 24-летнего игрока также заинтересованы Интер и Монако.
В текущем сезоне центральный полузащитник провел 31 поединок в футболке "синих", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании защитника Селтика Кристоффера Айера.