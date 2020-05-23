Испания

Мадридцы нашли, кем можно будет восполнить потерю в центре поля.

Атлетико собирается подписать полузащитника Наполи Аллана, если Партей покинет команду, сообщает Mundo Deportivo.

"Матрасники" не оставляют попыток сохранить ганского футболиста, которым интересуются Арсенал и Бавария, но договориться о новом контракте не удается.

Аллан в текущем сезоне провел 24 поединка в футболке "адзурри", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что на бразильского полузащитника также есть спрос в Англии, где игроком интересуется Эвертон.