Мадридцы нашли, кем можно будет восполнить потерю в центре поля.
Аллан, getty images
23 мая 2020, 18:58
Атлетико собирается подписать полузащитника Наполи Аллана, если Партей покинет команду, сообщает Mundo Deportivo.
"Матрасники" не оставляют попыток сохранить ганского футболиста, которым интересуются Арсенал и Бавария, но договориться о новом контракте не удается.
Аллан в текущем сезоне провел 24 поединка в футболке "адзурри", отличившись одним голом и одним ассистом.
Напомним, что на бразильского полузащитника также есть спрос в Англии, где игроком интересуется Эвертон.