Испания

Также футболист поведал, что команда на тренировках разбита на три раздевалки.

Хавбек испанского Алькоркорна Сергей Мякушко рассказал о том, какие меры предосторожности предпринимаются в его клубе перед возобновлением чемпионата.

"Тесты на коронавирус проходим каждый день. Слышал, что и перед каждым матчем будем их сдавать. На этой неделе у нас начались тренировки в общей группе. У нас все разделены на три раздевалки. После тренировки мы можем сходить также в душ. Тренировочные занятия у нас сейчас в принципе полноценные уже", — рассказал хавбек в интервью телеканалу Футбол.

Алькоркорн выступает в Сегунде. После 31-го сыгранного тура команда располагается на девятом месте, отставая от зоны плей-офф за выход в Ла Лигу на пять пунктов.

До конца сезона в Сегунде осталось 11 туров.