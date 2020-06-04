Испания

Бразилец поведал об успехах своей команды.

Крайний защитник Реала Марсело высказал свое мнение о философии мадридской команды.

"Самое главное, что когда мы выигрываем трофей, мы не думаем о том, чтобы остановиться. Мы всегда думаем о том, чтобы выиграть больше, даже если мы выиграли три раза подряд"

"Когда я приехал, Мадрид научил меня бороться до конца. Побеждать во всех финалах. Когда мы думаем, что выиграли все, мы хотим победить снова. Это наш образ мышления", — сказал Марсело Real Madrid TV.

Ранее сообщалось, что мадридская команда намерена в будущем заключить контракт с вингером Боруссии Д Джейдоном Санчо.