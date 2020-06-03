Испания

"Сливочные" готовы составить конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за английского вингера.

Крайний нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо входит в сферу интересов многих грандов европейского футбола, в списке которых есть и мадридский Реал.

Как сообщает AS, "сливочные" намерены продолжить свою стратегию последних лет по подписанию молодых и талантливых футболистов (Винисиус, Родриго, Рейнир), а Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд — одни из главных их целей.

Утверждается, что посодействовать будущему переезду 20-летнего англичанина на Сатьяго Бернабеу могут хорошие взаимоотношения между Боруссией Д и Реалом, однако мадридскому клубу придется выиграть серьезную конкуренцию за подписание футболиста, в том числе и у Манчестер Юнайтед.

Несмотря на серьезную заинтересованность в Санчо, Реал не сможет позволить себе его трансфер этим летом, как и любой другой многомиллионных переход. Тем не менее, "сливочные" попытаются подписать игрока дортмундской Боруссии в 2021 году.

Ранее сообщалось, что другой английский вингер Рахим Стерлинг готов покинуть Манчестер Сити, но только ради трансфера в мадридский Реал.