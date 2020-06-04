Вингер пока не определился со своим будущим.
Ферран Торрес, getty images
04 июня 2020, 19:57
Крайний полузащитник Валенсии Ферран Торрес отказался обсуждать со своим клубом новый контракт, сообщает Goal.
По данным источника, футболист сообщил "летучим мышам", что сейчас сосредоточен на финише чемпионата, а соглашение, вероятно, обсудит после завершения турниров.
Напомним, контракт игрока с клубом истекает в 2021 году. В текущем сезоне Торрес провел 35 поединков в футболке Валенсии, отличившись шестью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что на вингера в межсезонье будет претендовать множество команд, в том числе и Бавария.