Испания

Вингер пока не определился со своим будущим.

Крайний полузащитник Валенсии Ферран Торрес отказался обсуждать со своим клубом новый контракт, сообщает Goal.

По данным источника, футболист сообщил "летучим мышам", что сейчас сосредоточен на финише чемпионата, а соглашение, вероятно, обсудит после завершения турниров.

Напомним, контракт игрока с клубом истекает в 2021 году. В текущем сезоне Торрес провел 35 поединков в футболке Валенсии, отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что на вингера в межсезонье будет претендовать множество команд, в том числе и Бавария.