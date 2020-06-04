Испания

Похоже, форвард проведет следующий сезон на Камп Ноу.

Мусса Сиссоко, агент нападающего Барселоны Усмана Дембеле, заявил, что его клиент не планирует уходить с команды.

"Я не ожидаю, что Дембеле покинет Барселону этим летом", — приводит слова Дембеле Goal.

Действующий контракт Дембеле с "блаугранас" рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел девять поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее испанские СМИ сообщали, что футболист хочет в будущее трансферное окно присоединиться к Ювентусу.