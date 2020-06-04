Похоже, форвард проведет следующий сезон на Камп Ноу.
Усман Дембеле, getty images
04 июня 2020, 20:20
Мусса Сиссоко, агент нападающего Барселоны Усмана Дембеле, заявил, что его клиент не планирует уходить с команды.
"Я не ожидаю, что Дембеле покинет Барселону этим летом", — приводит слова Дембеле Goal.
Действующий контракт Дембеле с "блаугранас" рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел девять поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.
Ранее испанские СМИ сообщали, что футболист хочет в будущее трансферное окно присоединиться к Ювентусу.