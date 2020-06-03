Испания

Француз готов согласиться на предложение "старой синьоры".

Нападающий Барселоны Усман Дембеле хотел бы продолжить карьеру в Ювентусе, сообщает издание Mundo Deportivo.

Руководство туринского клуба следит за ситуацией вокруг французского вингера и может подписать его в летнее межсезонье. Сам футболист также заинтересован в этом переходе и попытается поспособствовать ему.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует подписать Дембеле на правах аренды.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.