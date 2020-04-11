Германия

"Шмели" рассматривают возможность подписания вингера Севильи.

Полузащитник Севильи Лукас Окампос попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд, сообщает издание Mundo Deportivo.

Немецкий клуб следит за выступлениями вингера нервионцев и попытаются подписать его в летнее трансферное окно. "Шмели" рассматривают аргентинца в качестве возможной замены Джейдону Санчо, который может покинуть клуб.

Окампос перешел в Севилью прошлым летом из Марселя за 15 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "рохибланкос", забив 12 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также заинтересована в подписании Феррана Торреса.

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