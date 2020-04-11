"Шмели" рассматривают возможность подписания вингера Севильи.
Лукас Окампос, Getty Images
11 апреля 2020, 10:25
Полузащитник Севильи Лукас Окампос попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд, сообщает издание Mundo Deportivo.
Немецкий клуб следит за выступлениями вингера нервионцев и попытаются подписать его в летнее трансферное окно. "Шмели" рассматривают аргентинца в качестве возможной замены Джейдону Санчо, который может покинуть клуб.
Окампос перешел в Севилью прошлым летом из Марселя за 15 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "рохибланкос", забив 12 голов и совершив 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д также заинтересована в подписании Феррана Торреса.
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