Испания

Полузащитник Реала рассказал о напряженном эпизоде между Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.

Лука Модрич в своей биографии "Моя игра" признался, что однажды Жозе Моуриньо чуть не заставил Криштиану Роналду расплакаться, а затем это могло перерасти в драку.

"Реакция Моуриньо удивила меня. Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не последовал за своим игроком при вбрасывании аута, и Жозе был очень зол на него. Они долго пререкались на поле", — приводит отрывок из биографии Модрича Metro.

"Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел Роналду расстроенным, едва ли не в слезах. Он сказал: "Я стараюсь изо всех сил, а меня все равно критикуют". Подошел Моуриньо и начал отчитывать его за безответственность".

"Ситуация накалилась настолько, что они едва не подрались, только вмешательство игроков это предотвратило".

Криштиану Роналду сыграл 106 матчей за Реал под руководством Жозе Моуриньо, отличившись в них 120 голами.