Полузащитник рассказал о планах своего одноклубника.
Андер Эррера, getty images
07 июня 2020, 18:58
Эдинсон Кавани, контракт которого с ПСЖ истекает в конце сезона, хотел бы перебраться в Ла Лигу. Уругваец задет много вопросов на эту тему Андеру Эррере.
"Я знаю, что Кавани хочет играть в Испании. Он любит лигу и страну, он постоянно меня спрашивает об Испании.
Однако с тех пор, как мы покинули Париж, я не говорил с ним об этой ситуации", — приводит слова Эрреры As.
Напомним, что из Ла Лиги уругвайским нападающим интересуется только Атлетико.