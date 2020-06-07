Испания

Полузащитник рассказал о планах своего одноклубника.

Эдинсон Кавани, контракт которого с ПСЖ истекает в конце сезона, хотел бы перебраться в Ла Лигу. Уругваец задет много вопросов на эту тему Андеру Эррере.

"Я знаю, что Кавани хочет играть в Испании. Он любит лигу и страну, он постоянно меня спрашивает об Испании.

Однако с тех пор, как мы покинули Париж, я не говорил с ним об этой ситуации", — приводит слова Эрреры As.

Напомним, что из Ла Лиги уругвайским нападающим интересуется только Атлетико.