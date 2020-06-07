Испания

Осталось лишь расчистить территорию, на которой когда-то находился стадион Атлетико.

Последнюю часть трибун Висенте Кальдерон демонтировали — сообщает Marca.

Бывший стадион Атлетико, перебравшегося на новую арену Ванда Метрополитано, был построен в 1966 году и открыт годом позже. Арена дважды реконструировалась (в 1972-м и 1982 годах) и перед закрытием в 2017 году имела 4-звездочный статус УЕФА.

Помимо домашних матчей Атлетико, Висенте Кальдерон 14 раз принимал финальные поединки Кубка Испании (1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1986, 1989, 1994, 2005, 2008, 2012, 2016 и 2017) и 3 игры чемпионата мира 1982 года: Австрия — Франция, Австрия — Северная Ирландия и Северная Ирландия — Франция.

Ранее сообщалось, что Атлетико продал землю, на которой размещался стадион, за 182 миллиона евро.