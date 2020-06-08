Испания

Аргентинец имеет больше шансов сыграть в первом после карантина матче.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал функциональное состояние своих лидеров Лионеля Месси и Луиса Суареса, который имели некоторые проблемы со здоровьем.

"У Лео небольшое растяжение связки – ничего серьезного. Он в порядке и сможет сыграть с Мальоркой. Мы будем оценивать ситуацию – нужно помнить, что у нас не слишком глубокая обойма. Посмотрим, сумеет ли он регулярно выходить на поле в оставшихся матчах, но, безусловно, я бы хотел, чтобы Месси играл всегда", — цитирует наставника AS со ссылкой на El Partidazo.

"Сейчас больше вопросов по Суаресу. Он отлично проявил себя под нагрузками и пребывает в лучшей форме, чем мы даже думали. Тем не менее, нужно не забывать, что Луис перенес операцию. Мы понаблюдаем за ним на этой неделе и поймем: выпускать его в основе или же на замену".

Напомним, уже в этот четверг, 11 июня, в Испании возобновится сезон Ла Лиги. В субботу, 13 июня, Барселона отправится в гости к Мальорке.