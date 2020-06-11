Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого поединка Ла Лиги после возобновления чемпионата.

Дождались! Испанцы стали вторыми после немцев из топ-5 чемпионатов, которые возвращаются на футбольный газон. Сегодня в поле нашего зрения горячее севильское дерби!

Четверг, 23:00, Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Арбитр встречи — Антонио Матеу Лаос.

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Бетис — одна из немногих команд Примеры, которая в оставшихся матчах будет практически немотивирована с турнирной точки зрения. Вылет команде не грозит, а до зоны еврокубков очень далеко. Понятно, что за 11 туров может случится всякое, однако, давайте будем смотреть правде в глаза: остаток сезона для Бетиса — не более, чем возможность наиграть связи и подготовиться к следующему сезону. Грубо говоря, пришло время для экспериментов. Бетис провалил сезон и уже сейчас нужно думать о том, что же нужно сделать, чтобы это не повторилось. С такими возможностями и таким составом "бело-зеленые" просто не имеют права болтаться во второй части турнирной таблицы.

А вот у сегодняшнего соперника Бетиса Севильи с мотивацией проблем никаких не будет, ведь у команды впервые за долгое время есть реальный шанс финишировать в тройке. Никто не отрицает, что сделать это будет невероятно сложно из-за огромной конкуренции, но прямо сейчас Севилья — один из фаворитов этой гонки. Ситуация такова, что сейчас на 3-4 лигочемпионовских места, кроме Севильи, претендуют еще четыре команды — Сосьедад, Хетафе, Атлетико и Валенсия. Ух какая же нас ждет борьба за эти строчки! Каждый тур у нас будет новый фаворит и новый аутсайдер, а финал может быть абсолютно любым. В такой гонке что-то предсказать нереально. За это мы с вами и любим футбол, не так ли?

Если говорить о состоянии команд, то здесь не будет никакой информации, пока мы не увидем игроков на поле. Три месяца футболисты находились вне игры, что несомненно на них повлияло. Как в физическом, так и психологическом плане. На кого-то больше, на кого-то меньше, но факт остается фактом. Надеемся, что обе команды будут способны показать привлекательный футбол с обилием моментов, несмотря на все преграды. Матч, само собой, пройдет при пустых трибунах.

Переходим к составам. В начале недели из стана Севильи пришли плохие новости — лучший бомбардир команды Лукас Окампос угодил в лазарет. К счастью, повреждение аргентинца несерьезное, но его участие в сегодняшнем матче под большим вопросом. Также "нервионцам" не поможет Неманья Гудель, которому нужно "отсидеть" дисквалификацию. За Бетис, в свою очередь, не сыграет Хуанми — он лечится от тяжелой травмы еще с октября прошлого года.