Испания

Александр Пузик делает акцент на самых спорных вопросах чемпионата Испании.

Уже завтра, 11 июня, возобновляется очередной топ-чемпионат. На этот раз эстафету принимает Испания. И если во многих конкурентных лигах осталось лишь несколько интриг, то в Ла Лиге решенных моментов нет и вовсе.

Именно в оставшихся 11 турах решится судьба чемпионства, команды распределят места в зоне еврокубков и определятся главные неудачники. Оригинальными в этой статье мы не будем и поговорим именно о том, что всегда вызывает наибольший интерес. Football.ua представляет вашему вниманию объемный анонс последнего рубежа Примеры.

Кто отправится в Сегунду?



На данный момент в зоне вылета пребывают три коллектива — Эспаньол, Леганес и Мальорка. Еще три клуба находятся всего в одном-четырех очках от зоны вылета. Это Сельта, Эйбар и Вальядолид. Понятно, что за 11 туров может случиться всякое и вылететь может даже условный Атлетик, идущий на 10 месте и ведущий борьбу за еврокубки, но в этом разделе мы поговорим исключительно о шести вышеупомянутых клубах. Именно они на сегодня — главные претенденты на понижение в классе.

15 Вальядолид 27 6 11 10 23 33 -10 29 16 Эйбар 27 7 6 14 27 41 -14 27 17 Сельта 27 5 11 11 22 34 -12 26 18 Мальорка 27 7 4 16 28 44 -16 25 19 Леганес 27 5 8 14 21 39 -18 23 20 Эспаньол 27 4 8 15 23 46 -23 20

Эспаньол

Календарь: Алавес (д), Хетафе (в), Леванте (д), Бетис (в), Реал (д), Сосьедад (в), Леганес (д), Барселона (в), Эйбар (д), Валенсия (в), Сельта (д)

Руководство "попугаев" перед стартом сезона ставило перед командой амбициозные цели, однако даже половину задуманного воплотить в жизнь не удалось. Сперва провалился Давид Гальего, затем, что стало более удивительным, Пабло Мачин и теперь спасти команду пытается Абелардо. Понимая всю серьезность ситуации, зимой боссы клуба потратили на трансферном рынке внушительные 39 миллионов евро, но по-прежнему Эспаньол идет последним. Даже несмотря на четыре гола в шести матчах новичка Рауля Де Томаса.

Возможно, именно пауза, вызванная пандемией, и станет для Эспаньола палочкой-выручалочкой. До остановки чемпионата каталонцы выглядели безнадежно и в спасение этой команды не верилось. Сейчас все может измениться, однако очевидно, что мы понятия не имеем в каком сейчас состоянии находится команда. Кстати, эта фраза применима к абсолютно любому коллективу чемпионата.

И еще один момент, о котором нельзя не упомянуть: Эспаньол рискует вылететь из высшего дивизиона впервые за 26 лет.

Леганес

Календарь: Вальядолид (д), Барселона (в), Мальорка (д), Гранада (в), Осасуна (д), Севилья (в), Эспаньол (д), Эйбар (в), Валенсия (д), Атлетик (в), Реал (д)

Скромный Леганес уже четвертый год подряд выступает в Примере, но на этот раз сказка "пепинерос" может закончиться. Леганес отвратительно стартовал в этом сезоне, набрав всего два очка в девяти турах, что привело к увольнению Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера. На помощь команде пришел опытный Хавьер Агиррре, однако все, чем может похвастаться тренер — это четырехматчевая серия без поражений. Если смотреть исключительно на игру до карантина, то Леганес понемногу оживал, так что этой команде пауза вряд ли пошла на пользу.

Нельзя забывать о важном моменте: зимой Леганес получил неожиданный удар в виде потери двух основных форвардов, которые были главным оружием команды. Юссеф Эн Незири отправился в Севилью за 20 миллионов евро, а Мартин Брайтвейт — в Барселону за 18. В обоих случаях клубы-покупатели активировали клаусулу футболистов, так что удержать игроков у Леганеса особых шансов не было. Понятно, что 38 миллионов евро за двух футболистов — невероятный трансферный успех для такого клуба, однако в контексте борьбы за выживание это тут же отправило "пепинерос" в число главных аутсайдеров в этой гонке.

Мальорка

Календарь: Барселона (д), Вильярреал (в), Леганес (д), Реал (в), Атлетик (д), Сельта (в), Атлетико (д), Леванте (в), Севилья (д), Гранада (в), Осасуна (д)

А вот и единственный новичок Ла Лиги этого сезона, который рискует вернуться в Сегунду. Висенте Морено вывел Мальорку в высший дивизион и руководство в знак благодарности дает ему полноценный шанс попытаться зацепиться в элите. Шансы есть, ведь до спасительного 17-го места всего одно очко.

Сельта

Календарь: Вильярреал (д), Вальядолид (г), Алавес (д), Сосьедад (г), Барселона (д), Мальорка (г), Бетис (д), Атлетико (д), Осасуна (г), Леванте (д), Эспаньол (г)

Вот уж кому точно перерыв на пользу не пошел. Сельта только начала выкарабкиваться из ямы (победа над Севильей, ничьи с Реалом и Хетафе) и случилась пауза. По именам Сельта явно не та команда, которая должна вылетать в Сегунду, но в футбол играют не имена.

Перед стартом сезона "кельтам" пророчили борьбу за еврокубки, однако команду из Виго ожидал новый провал. Иначе это не назовешь. Как бы сезон не завершился, Сельта провалилась. Правда, сейчас есть шанс получить очередную попытку реабилитироваться, а не окончательно поспособствовать краху.

Эйбар

Календарь: Реал (в), Атлетик Б (д), Хетафе (в), Валенсия (д), Гранада (в), Осасуна (д), Севилья (в), Леганес (д), Эспаньол (в), Вальядолид (д), Вильярреал (в)

Мендилибар уже вошел в истории испанского футбола, как тренер, сумевший из довольно средних футболистов в клубе с небольшими возможностями построить коллектив, способный как минимум на своем поле на равных биться, например, с мадридским Реалом. Проблема Эйбара в том, что играть первым номером и настраиваться на середняков и аутсайдеров намного сложнее. Далеко ходить не надо — в этом сезоне Эйбар обыгрывал Севилью, Вильярреал, Атлетико, но без шансов "горел" там, где должен был как минимум цепляться за ничью. Сейчас "оружейники" под угрозой, но терять такую самобытную команду очень не хочется.

Вальядолид

Календарь: Леганес (в), Сельта (д), Атлетико (в), Хетафе (д), Севилья (в), Леванте (д), Алавес (д), Валенсия (в), Барселона (д), Эйбар (в), Бетис (д)

Именно Серхио Гонсалес стал тем тренером, который вывел Вальядолид в Примеру и смог в первом сезоне там остаться. Само собой, его сохранили и позволили продолжить строить команду, однако в этом сезоне есть угроза вылета. Вальядолид провалил середину сезона, выдав девятиматчевую серию без побед, что сулило команде лишь одно — борьбу за выживание.

Прогноз Football.ua: Ла Лигу покинут Эспаньол (18), Мальорка (19) и Леганес (20)

Кто будет защищать честь страны в еврокубках?

Здесь ситуация очень запутанная и прогнозировать за 11 туров до конца крайне сложно. Особенно сейчас, когда состояние футболистов — загадка.

3 Севилья 27 13 8 6 39 29 10 47 4 Реал Сосьедад 27 14 4 9 45 33 12 46 5 Хетафе 27 13 7 7 37 25 12 46 6 Атлетико 27 11 12 4 31 21 10 45 7 Валенсия 27 11 9 7 38 39 -1 42 8 Вильярреал 27 11 5 11 44 38 6 38 9 Гранада 27 11 5 11 33 32 1 38 10 Атлетик 27 9 10 8 29 23 6 37

Сейчас общая картина обстоит следующим образом: Барселона и Реал точно в Лиге чемпионов, а остальные две путевки разыграют Севилья, Сосьедад, Хетафе, Атлетико и Валенсия. Эти же команды вполне могут сформировать окончательный топ-7, однако Вильярреал, Гранада и Атлетик при хорошей игре и доле везения вполне способны побороться за место в Лиге Европы.

Дополнительная интрига — это Атлетико. Летом в Мадриде началась новая стройка команды уже с новыми действующими лицами, правда капитана корабля менять не стали — Симеоне в очередной раз начал создавать команду заново. Получается скомкано, но проход Ливерпуля в Лиге чемпионов значительно скрасил многие неудачи в Примере. Сейчас Атлетико идет на непривычном шестом месте, однако до зоны Лиги чемпионов рукой подать.

Именно место в топ-4 — главная внутренняя задача "матрасников" на остаток сезона. Пролет мимо ЛЧ будет невероятным провалом и всерьез ударит по амбициям строящегося коллектива. Правда, есть одна лазейка — победитель ЛЧ получает автоматическое место в турнире на следующий сезон. Мы ни на что не намекаем, но, быть может, Эль Чоло уже пора реализовать свою давнюю мечту? Разве он этого не заслуживает?

Кстати, у Атлетика из Бильбао есть и другой способ пробиться в еврокубки, а именно — финал Кубка Испании, где "львы" сразятся с Сосьедадом. Конечно же, Вильярреал и Гранада в этой игре будут болеть за Сосьедад, ведь в случае победы Реала и его выхода в еврокубки через чемпионат третью квоту Испании в ЛЕ займет седьмое место.

Прогноз Football.ua: Хетафе (7), Валенсия (6), Сосьедад (5), Атлетико (4), Севилья (3)

Чемпионство: Барселона или Реал?

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Барселона 27 18 4 5 63 31 32 58 2 Реал Мадрид 27 16 8 3 49 19 30 56

Главная интрига остатка сезона — кто же финиширует на первом месте. Перед остановкой чемпионата Реал, казалось, сделал весомую заявку на победу, когда по делу обыграл Барселону со счетом 2:0 и вышел на первое место, однако буквально в следующем же туре "сливочные" уступили Бетису (1:2) и опустились на вторую строчку. Ситуация такова, что за 11 туров до завершения сезона Барселона опережает Реал на два очка и между командами не будет очной встречи. Выходит, что на данный момент судьба чемпионства в руках Барселоны, но любая осечка может привести к потере первого места.

Важно: в случае равенства очков, первым будет Реал, так как команда Зидана лидирует по показателю "количество очков в личных встречах". Именно на этот аспект в Испании смотрят в первую очередь при равенстве очков, а в этом сезоне на Камп Ноу команды сыграли вничью 0:0, а на Бернабеу, как уже упоминалось выше, Реал добыл победу. Таким образом, даже в случае ничьей и параллельной победы "бланкос" Барселона опустится на второе место. Тем интереснее будет гонка — любая потеря очков претендентов может стать фатальной.

Барселона

Календарь: Мальорка (в), Леганес (д), Севилья (в), Атлетик (д), Сельта (в), Атлетико (д), Вильярреал (в), Эспаньол (д), Вальядолид (в), Осасуна (д), Алавес (в)

Очень трудно судить, пошел ли карантин на пользу претендентам на чемпионство, ведь за это время футболисты могли забыть многие наработанные связи, однако очевидные плюсы есть. Во-первых, за эти три месяца новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен мог наконец ментально адаптироваться к топ-клубу и понять, как лучше внедрить свои наработки.

В первые месяцы его работы невооруженным глазом было видно, что игрокам крайне непросто принять философию Сетьена и пока что Барселона не готова играть по его методам. Время паузы вполне могло пойти на пользу в этом компоненте. Плюс к этому полностью восстановился основной форвард Луис Суарес, которого очень не хватало во многих играх.

Реал

Календарь: Эйбар (д), Валенсия (д), Сосьедад (в), Мальорка (д), Эспаньол (в), Хетафе (д), Атлетик Б (в), Алавес (д), Гранада (в), Вильярреал (д), Леганес (в)

Переходя к Реалу, сразу отмечаем два огромных плюса, которые добавляют шансов к чемпионству. Это восстановление после травм Эдена Азара и Марко Асенсио. Жаль, что это игроки одной позиции, но в любом случае их возвращение — очень хорошие новости для Зинедина Зидана. Также у тренера вполне было время подумать, как можно использовать их на поле одновременно, если в этом есть необходимость.

Кстати, вингеров сейчас в Реале переизбыток — по три на каждом фланге. И все они претенденты на место в основном составе. Слева — Азар, Асенсио и Винисиус. Справа — Бэйл, Родриго и Васкес. А вот в центре нападения имеются проблемы — альтернативы Бензема по-прежнему нет. Лука Йович до середины июля пробудет в лазарете, а Мариано из-за недоверия со стороны тренерского штаба, кажется, утратил уверенность в себе. Недавний гол в ворота Барселоны — исключение. 21 минута за сезон — это несерьезно.

Анализ календаря

Если смотреть на календарь Барселоны, то "проходных" матчей здесь всего три — против Леганеса, Осасуны и Алавеса. Кажется, что Леганес будет цепляться за другие матчи в своей борьбе за выживание. И в целом, у "пепинерос" против каталонцев шансов нет. Алавес и Осасуна к последним турам наверняка будут играть без мотивации — "лисицы" окажутся в безопасной зоне, а Осасуна — без шансов на еврокубки. Поэтому Барса спокойно возьмет свое.

С остальными матчами могут быть проблемы. Особенно тяжелые будут игры против Севильи, Сельты, Вильярреала и даже Вальядолида, который в тех турах будет решать вопрос о выживании. За очками, само собой, приедет и Атлетико, борьба которого за Лигу чемпионов к тому моменту будет в самом разгаре. С Эспаньолом и Атлетиком также могут быть проблемы. В целом, календарь сложный.

Переходим к Реалу. Здесь календарь чуть попроще. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Шесть домашних матчей вместо пяти у Барселоны — это плюс. Пусть зрителей не будет, но все равно проще играть в своем городе и на своем стадионе. Кстати, этим стадионом будет не Сантьяго Бернабеу, а стадион имени Альфредо ди Стефано — домашняя арена Кастильи. Дело в реконструкции Бернабеу. В целом, календарь Реала выглядит более простым, если смотреть на соперников, но все это номинально, ведь, как мы уже говорили, форма всех команд сейчас — тайна, покрытая мраком.

Прогноз Football.ua: чемпионом станет Барселона



Трофей Пичичи

Напомним, Трофей Пичичи — это награда, которая присуждается лучшему бомбардиру Примеры. И здесь будет борьба Реала и Барселоны. Единственным игроком, которые имеет хоть какие-то реальные шансы догнать Лео Месси является Карим Бензема. Сейчас форвард Барселоны с 19-ю голами опережает нападающего Реала на пять точных ударов. В принципе, интрига есть, но, в то же время, фаворит очевиден.

БОМБАРДИРЫ



Действующий обладатель трофея: Лионель Месси (3 года кряду)

Лучший ассистент

Здесь лидер тоже Лео Месси и вряд ли к нему кто-то подберется. В этой гонке интриги практически нет.

АССИСТЕНТЫ



Действующий обладатель трофея: Пабло Сарабия

Трофей Сарра



Трофей Сарра вручается лучшему бомбардиру-испанцу Примеры. Сейчас ситуация такова, что у троих футболистов, а именно — Жерара Морено (Вильярреал), Лукаса Переса (Алавес) и Рохера Марти (Леванте) — по 11 голов, у Анхеля Родригеса (Хетафе) — 10. Сразу у восьми футболистов 9 точных ударов. Как мы видим, здесь исход может быть любой. Разрыв по голам минимальный, так что шансы есть даже у тех игроков, у кого сейчас по 6-7 взятий ворот.

Действующий обладатель трофея: Яго Аспас (3 года кряду, сейчас на его счету 9 голов)

Трофей Саморы

Трофей Саморы присуждается голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру. Выделим основных претендентов. Их четверо, а именно:

- Тибо Куртуа, Реал (24 матча, 16 пропущенных голов)

- Унаи Симон, Атлетик (24 матча, 20 пропущенных голов)

- Ян Облак, Атлетико (27 матчей, 21 пропущенный гол)

- Давид Сория, Хетафе (27 матчей, 25 пропущенных голов)

Отметим, чтобы принять участие в борьбе за приз, голкипер должен провести не меньше 28 матчей и в каждом из этих поединков провести не менее 60 минут. Если не случится травм, то наши претенденты ворвутся в гонку в самое ближайшее время.

Победителем станет голкипер, у которого окажется наименьший коэффициент пропущенных мячей в среднем за игру (вплоть до сотых единиц балла). Показатель высчитывается путем деления всех пропущенных мячей в чемпионате на количество проведенных им матчей. На данный момент лидирует Тибо Куртуа.

Трофей Мигеля Муньоса

Трофей Мигеля Муньоса вручается лучшему тренеру сезона. Выделим четыре основных претендента.

- Иманол Альгуасиль, Реал Сосьедад (4 место, финал Кубка Испании)

- Хосе Бордалас, Хетафе (5 место, борьба за ЛЧ)

- Хулен Лопетеги, Севилья (3 место, борьба за 3 место)

- Зинедин Зидан, Реал (2 место, борьба за чемпионство)

Всем хорошего футбола!