Испания

Норвежец проведет в нынешнем клубе и сделующий сезон.

Президент Реал Сосьедада Хокин Аперрибай заявил, что полузащитник Мартин Эдегор, контракт которого принадлежил мадридскому Реалу, проведет в нынешней команде и следующий сезон.

"Я думаю, что Эдегор собирается остаться в Сосьедаде. Это то, во что я верю, и на что мы надеемся".

"Если вы остаетесь в команде, значит вы должны быть уверены в своем выборе. Так, как он был уверен год назад, придя в наш клуб. Решение остается за ним, и я думаю, что он останется", — сказал Аперрибай Radio Euskadi.

Ранее сам норвежский футболист высказал свое мнение о конкуренции внутри чемпионата, заявив, что Сосьедад способен противостоять почти всем командам.