Норвежец проведет в нынешнем клубе и сделующий сезон.
Мартин Эдегор, getty images
10 июня 2020, 16:55
Президент Реал Сосьедада Хокин Аперрибай заявил, что полузащитник Мартин Эдегор, контракт которого принадлежил мадридскому Реалу, проведет в нынешней команде и следующий сезон.
"Я думаю, что Эдегор собирается остаться в Сосьедаде. Это то, во что я верю, и на что мы надеемся".
"Если вы остаетесь в команде, значит вы должны быть уверены в своем выборе. Так, как он был уверен год назад, придя в наш клуб. Решение остается за ним, и я думаю, что он останется", — сказал Аперрибай Radio Euskadi.
Ранее сам норвежский футболист высказал свое мнение о конкуренции внутри чемпионата, заявив, что Сосьедад способен противостоять почти всем командам.