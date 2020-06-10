Испания

Вингер все ближе к возвращению в Испанию.

Руководство Гранады планирует предложить крайнему полузащитнику Наполи Хосе Кальехону контракт на один год, утверждает Fichajes.

Напомним, действующее соглашение испанского футболиста с неаполитанцами истекает в конце нынешнего сезона, после чего игрок присоединится к другой команде в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Кальехон отыграл 32 матча в составе Наполи, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.