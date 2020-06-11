Барселона готова к рывку в одиннадцать туров.
Кике Сетьен, Getty Images
11 июня 2020, 07:35
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что сейчас его команда находится в лучшей физической форме, нежели это было в марте.
"Игроки прекрасно вернулись к тренировкам и работают с удовольствием. Сейчас они выглядят более свежими и отдохнувшими, чем в марте. Так что готовимся к рывку из 11-ти туров. Считаю, что судьба титула в руках нашей команды", — цитирует специалиста Tribal Football со ссылкой на Radio Marca.
Первый после возобновления сезона матч Барселона проведет против Мальорки, который состоится в субботу, 13 июня, в 23:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 28-го тура Ла Лиги.