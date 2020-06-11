Испания

Чешский футболист имеет шанс переехать в Испанию.

Нападающий Лейпцига Патрик Шик, контракт которого принадлежит Роме, в будущее трансферное окно может перейти в Севилью, сообщает La Razon.

По данным источника, "быки" намерены выкупить чешского футболиста у римлян, но нервионцы хотят перехватить форварда, предложив лучшие финансовые условия.

В текущем сезоне Шик провел 22 поединка в футболке Лейпцига, отличившись девятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что немцы имеют право выкупа футболиста, но не намерены платить за него более 20 миллионов евро, что не устраивает Рому.