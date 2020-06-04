"Быки" хотят снизить стоимость чешского форварда.
Патрик Шик, Getty Images
04 июня 2020, 14:07
Лейпциг хотел бы получить от Ромы скидку на нападающего Патрика Шика, сообщает портал Calciomercato.
Шик присоединился к Лейпцигу прошлым летом на правах аренды с опцией выкупа за 29 млн евро. Руководство "быков" довольно выступлениями чешского форварда и хочет его выкупить, но не намерено платить за него больше 20 млн евро.
В текущем сезоне Шик провел 22 поединка в футболке Лейпцига, отличившись девятью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лейпциг не планирует выкупать контракт защитника Анхелиньо.