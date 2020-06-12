Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Мальорка примет на своем поле Барселону в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги. Вероятным победителем этого противостояния букмекерская компания Parimatch считает "сине-гранатовых".

Так, на победу Барселоны коэффициент составляет 1,29, а вероятность успеха Мальорки оценивается показателем 9,90. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 6,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на позицию "Гризманн забьет 2 или более голов в матче — Да". Коэффициент на вероятность этого события составляет 8.10.

Напомним, матч Мальорка — Барселона состоится в субботу, 13 июня. Начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.