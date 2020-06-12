Аргентинский клуб желает дождаться привлекательного предложения.
Тьяго Альмада, photo Velez Sarsfield
12 июня 2020, 14:59
Атакующий полузащитник Велес Сарсфилд Тьяго Альмада попал в сферу интересов Барселоны. Об этом рассказал менеджер аргентинского клуба Пабло Кавальеро.
"Барселона запрашивала информацию по Альмаде. Но ему сейчас только 19 лет и ему еще нужно расти. Однако если поступит привлекательное предложение для клуба и игрока, мы его рассмотрим", — цитирует функционера Goal.com.
Контракт аргентинца с Велесом рассчитан до 2023 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.
На профессиональном уровне Альмада дебютировал в марте прошлого года. За это время футболист отыграл 46 матчей в составе Велеса, отметившись 9 голами и 4 ассистами. Также игрок провел 7 матчей в составе сборной Аргентины U-20, забив 1 гол.